Отчет: РФ потребовала от Ирана убраться с позиций в Сирии после атак Израиля

Россия потребовала вывода проиранских боевиков с ряда военных баз в Сирии.

Об этом сообщает газета "Аль-Шарк аль-Аваст" со ссылкой на источники.

Речь идет, в том числе, о военных объектах к западу от Хама, а также в центральной и западной части Сирии.

Уточняется, что требование Москвы было выдвинуто во вторник во время встречи, на которой присутствовали три российских офицера и их иранские коллеги.

Соответствующий призыв исходил из желания избежать продолжения израильских атак в этих районах.

В среду была совершена атака, которую Сирия приписывает Израилю. Удар был нанесен по Дамаску и по аэропорту Алеппо.

По данным сирийских СМИ, были активированы системы ПВО. Тем не менее, нанесен значительный ущерб.

Sat. Imagery courtesy of @planet from earlier today shows several vehicles on the runway at #Aleppo Intl. Airport, #Syria most likely conducting a repair (square cutover already) after the reported #Israel|i airstrike hours after #IRGC affiliated Yas Air Cargo EP-GOX landed. pic.twitter.com/Fuf0WnUu0s