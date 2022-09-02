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Отчет: РФ потребовала от Ирана убраться с позиций в Сирии после атак Израиля
02.09.2022 15:16 Алина Груднева

Отчет: РФ потребовала от Ирана убраться с позиций в Сирии после атак Израиля

Россия потребовала вывода проиранских боевиков с ряда военных баз в Сирии.

 
Об этом сообщает газета "Аль-Шарк аль-Аваст" со ссылкой на источники.
 
Речь идет, в том числе, о военных объектах к западу от Хама, а также в центральной и западной части Сирии.
 
Уточняется, что требование Москвы было выдвинуто во вторник во время встречи, на которой присутствовали три российских офицера и их иранские коллеги. 
 
Соответствующий призыв исходил из желания избежать продолжения израильских атак в этих районах. 
 
В среду была совершена атака, которую Сирия приписывает Израилю. Удар был нанесен по Дамаску и по аэропорту Алеппо.
 
По данным сирийских СМИ, были активированы системы ПВО. Тем не менее, нанесен значительный ущерб.
 
Согласно опубликованным фото со спутника, в Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Также нанесен ущерб нескольким машин спецтехники. 

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