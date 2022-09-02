Отчет: РФ потребовала от Ирана убраться с позиций в Сирии после атак Израиля
Россия потребовала вывода проиранских боевиков с ряда военных баз в Сирии.
Об этом сообщает газета "Аль-Шарк аль-Аваст" со ссылкой на источники.
Речь идет, в том числе, о военных объектах к западу от Хама, а также в центральной и западной части Сирии.
Уточняется, что требование Москвы было выдвинуто во вторник во время встречи, на которой присутствовали три российских офицера и их иранские коллеги.
Соответствующий призыв исходил из желания избежать продолжения израильских атак в этих районах.
В среду была совершена атака, которую Сирия приписывает Израилю. Удар был нанесен по Дамаску и по аэропорту Алеппо.
По данным сирийских СМИ, были активированы системы ПВО. Тем не менее, нанесен значительный ущерб.
Согласно опубликованным фото со спутника, в Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса. Также нанесен ущерб нескольким машин спецтехники.
Sat. Imagery courtesy of @planet from earlier today shows several vehicles on the runway at #Aleppo Intl. Airport, #Syria most likely conducting a repair (square cutover already) after the reported #Israel|i airstrike hours after #IRGC affiliated Yas Air Cargo EP-GOX landed. pic.twitter.com/Fuf0WnUu0s— Aurora Intel (@AuroraIntel) September 1, 2022