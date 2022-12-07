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Отчет: КНР создала в Израиле тайный участок полиции для слежки за диссидентами
07.12.2022 19:56 Алина Груднева

Отчет: КНР создала в Израиле тайный участок полиции для слежки за диссидентами

Китай создал в Израиле тайный полицейский участок для наблюдения за политическими диссидентами в стране.

 
Об этом сообщает испанская правозащитная организация Safeguard Defenders.
 
Согласно отчету, Китай управляет 102 такими участками в 53 странах. Они существуют для того, чтобы "преследовать, угрожать, запугивать и заставлять диссидентов вернуться в КНР для преследования".
 
Уточняется, что Израиль является одной из таких стран, где находится китайская миссия. Никаких доказательств правозащитники не предоставили.
 

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