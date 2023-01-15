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Отчет: израильская компания продала шпионское ПО Мьянме до переворота
15.01.2023 09:35 Алина Груднева

Отчет: израильская компания продала шпионское ПО Мьянме до переворота

Израильская компания Cognyte Software выиграла тендер на продажу Мьянме шпионского ПО за месяц до военного переворота, в феврале 2021 года.

Об этом свидетельствует отчет Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Сделку заключили, несмотря на то, что Израиль объявил о прекращении передачи оборонных технологий в Мьянму по решению БАГАЦа от 2017 года.

Известный израильский адвокат по правам человека Эйтай Мак подал жалобу, призвав провести уголовное расследование относительно сделки. Он обвинил Cognyte и должностных лиц министерства обороны и иностранных дел, чьи имена не разглашаются, в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям против прав человека в Мьянме.

Жалоба была подана от имени более 60 израильтян, включая бывшего спикера Кнессета, а также активистов, ученых и писателей.

Шпионское ПО может дать властям возможность прослушивать звонки, просматривать текстовые сообщения, электронную почту, а также отслеживать местонахождение пользователей.

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