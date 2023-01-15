



Отчет: израильская компания продала шпионское ПО Мьянме до переворота

Израильская компания Cognyte Software выиграла тендер на продажу Мьянме шпионского ПО за месяц до военного переворота, в феврале 2021 года.



Об этом свидетельствует отчет Reuters, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.



Сделку заключили, несмотря на то, что Израиль объявил о прекращении передачи оборонных технологий в Мьянму по решению БАГАЦа от 2017 года.



Известный израильский адвокат по правам человека Эйтай Мак подал жалобу, призвав провести уголовное расследование относительно сделки. Он обвинил Cognyte и должностных лиц министерства обороны и иностранных дел, чьи имена не разглашаются, в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям против прав человека в Мьянме.



Жалоба была подана от имени более 60 израильтян, включая бывшего спикера Кнессета, а также активистов, ученых и писателей.



Шпионское ПО может дать властям возможность прослушивать звонки, просматривать текстовые сообщения, электронную почту, а также отслеживать местонахождение пользователей.