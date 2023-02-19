Новости » Происшествия
Отчет: Иран приблизился к получению ядерного оружия
19.02.2023 21:13 Алина Груднева

Отчет: Иран приблизился к получению ядерного оружия

Иран обогатил уран до 84% чистоты. Этот показатель ближе, чем когда-либо, к качеству, необходимому для создания ядерного оружия.

По данным Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, в такому выводу пришли инспекторы МАГАТЭ на прошлой неделе.

До этого в официальном отчете агентства по атомной энергии было сказано, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 60%. Что примечательно, для производства ядерного оружия необходимо получить уран 90-процентной чистоты.

Источники утверждают, что теперь инспекторам МАГАТЭ нужно определить, преднамеренно ли Тегеран сделал это.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы