



Отчет: Иран модернизировал БПЛА, используемые Россией в Украине

Иран модифицирует беспилотники-камикадзе, поставляемые России, чтобы дроны могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры на территории Украины,



По данным CNN, об этом говорится в докладе британской аналитической компании Conflict Armament Research (CAR).



Уточняется, что эксперты изучили неразорвавшуюся боеголовку беспилотника Shahed-131, которую нашли в районе Одессы в октябре 2022 года. Согласно выводам, производитель модифицировал боевую часть БПЛА, добавив в нее мелкие металлические осколки, которые разлетаются при взрыве на большое расстояние.



Также были добавлены 18 небольших дополнительных зарядов, способных усиливать взрыв и пробивать броню. Таким образом, производитель существенно увеличил способность боеголовок на ударных дронах поражать электростанции, ЛЭП и трансформаторы, усложняя ремонтные работы после удара. Предполагается, что целью было увеличить радиус поражения и сделать дрон более разрушительным.

