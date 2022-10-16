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Отчет: "Хизбалла" и "Хашд аш-Шааби" помогают иранскому режиму
16.10.2022 15:11 Алина Груднева

Отчет: "Хизбалла" и "Хашд аш-Шааби" помогают иранскому режиму

Ливанская "Хизбалла" и иракская группировка "Хашд аш-Шааби" помогают Ирану в кровавом подавлении массовых акций протеста. 

 
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
 
Утверждается, что люди в штатском были замечены при попытке подавить беспорядки в различных городах Ирана, в том числе, в Тегеране.
 
Иранский режим использует их в дополнение к сотням военнослужащих, принадлежащих полиции, "Басиджи" и Корпусу стражей исламской революции.

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