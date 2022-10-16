



Отчет: "Хизбалла" и "Хашд аш-Шааби" помогают иранскому режиму

Ливанская "Хизбалла" и иракская группировка "Хашд аш-Шааби" помогают Ирану в кровавом подавлении массовых акций протеста.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Утверждается, что люди в штатском были замечены при попытке подавить беспорядки в различных городах Ирана, в том числе, в Тегеране.

Иранский режим использует их в дополнение к сотням военнослужащих, принадлежащих полиции, "Басиджи" и Корпусу стражей исламской революции.