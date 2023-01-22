



Отчет: Болгария не причастна ко взрыву на Крымском мосту

Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту, который прогремел 8 октября.



Об этом сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.



Таким образом, он опроверг утверждения Кремля о том, что грузовик, подорвавшийся на мосту, якобы выехал из Болгарии.



"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту. Это очередная российская гибридная атака на европейское сообщество", - отметил Гешев.