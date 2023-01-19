



Отчет: антисемитизм в университетах Лондона вырос на 250%

За последние два года антисемитизм в лондонских университетских городках вырос на 250%.



Об этом свидетельствует отчет Community Security Trust (CST).



Согласно исследованию, по всей Великобритании в университетских городках уровень антисемитизма вырос на 22%. CST было сообщено о 150 антисемитских инцидентах за последние два академических года, имевших место в 30 кампусах страны.



Они включали семь угроз еврейским студентам, три из которых были угрозами смертью, и три - физическим нападением. Остальные 140 инцидентов были описаны как "оскорбительное поведение". Они включали оскорбления, антисемитские граффити, а также онлайн или офлайн оскорбления.





