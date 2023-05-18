



Отца заместителя министра Теслера обвиняют в изнасиловании мальчиков

Отец депутата Кнессета Якова Теслера на прошлой неделе был допрошен в полиции, где его обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетнего ученика.



Газета "Гаарец", пишет, что Теслер-сын заключил соглашение о молчании с семьей жертвы, согласно которому та получит сто тысяч шекелей и не будет обращаться в полицию.





Отец заместителя министра и члена Кнессета Яакова Теслера, Эфраим Теслер, бывший глава ешивы "Дамаск Элиэзер", на прошлой неделе был допрошен полицией по подозрению в том, что он совершал сексуальные преступления и насиловал своих учеников.





Ранее против Теслера была подана жалоба по подозрению в совершении сексуальных преступлений и изнасиловании, но дело было закрыто.



Около двух месяцев назад расследование было возобновлено в связи с новой жалобой. Это история более чем десятилетней давности, в которой Теслер подозревался в предполагаемых сексуальных преступлениях против студентов ешивы.



Теслер, главный подозреваемый, является главой ешивы в то время, когда в те дни между вовлеченными лицами был подписан договор о молчании. После расследования, опубликованного в "Гаарец", следствие было возобновлено, главный подозреваемый был допрошен. Полиция будет консультироваться, насколько это необходимо, с прокуратурой о том, как действовать в его деле.



Сын подозреваемого - заместитель министра культуры Яаков Теслер. Он участвовал в формулировании соглашения о молчании истца за сумму в сто тысяч шекелей. Яаков Теслер не был вызван на допрос или для дачи показаний в полицию.



В ходе расследования студент рассказал о фактах сексуального насилия со стороны раввина Теслера в ешиве "Дамаск Элиэзер" в Иерусалиме и обратился по этому поводу в полицию. Эти действия якобы были совершены, когда ему было от 14 до 16 лет, а сейчас ему около 20 лет.