



Отбился рогаткой: В США подросток спас сестренку от похитителя

В городе Алпина, штат Мичиган, 14-летний подросток использовал свой рогатку, чтобы отбиться от злоумышленника, который хотел похитить его 8-летнюю сестру. Об этом пишет The Detroit News.



По данным издания, девочка собирала грибы на заднем дворе, когда из леса вышел 17-летний парень, схватил ее и закрыл ей рот.



Девочке удалось отбиться от нападающего и вырваться из рук похитителя благодаря тому, что ее брат выстрелил из рогатки в голову и грудь подозреваемого.

Полицейские штата заявили, что злоумышленника обнаружили на заправке вблизи места происшествия с заметными ранениями головы и груди от выстрела из рогатки.



В четверг подозреваемому были предъявлены обвинения, он содержится в тюрьме округа Алпина по обвинению в попытке похищения и растления детей и нападения с нанесением тяжких телесных повреждений.