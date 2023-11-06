



Помощника и друга Залужного взорвали подарком на день рождения

В селе Чайки Киевской области от взрыва неизвестного предмета погиб помощник и друг главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Честяков.



Первыми об этом сообщили спикер МВД Марьяна Рева в комментарии УП, а также источники в правоохранительных органах.



"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали.



Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали", говорится в сообщении.



По данным источника УП, со слов жены, ее муж принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.







Главнокомандующий Валерий Залужный прокомментировал гибель своего помощника.



"Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков.



В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…



С начала полномасштабного вторжения Геннадий был для меня надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией. Причины и обстоятельства будут установлены в ходе судебного расследования".







