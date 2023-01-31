



От мобилизации на лодке: двое жителей Чукотки переплыли Берингово море

После объявления российскими властями мобилизации два жителя Чукотки отправились на рыбацкой лодке на Аляску, чтобы получить убежище в США. Достигнув берегов Аляски 52-летний Сергей Нечаев и 45-летний Максим Теюнаут были задержаны властями, и на днях отпущены под залог.



“Максим – опытный рыбак, и благодаря его навыкам, мы и выжили”, – сказал Нечаев в интервью.



В заключении с беглецами встретилась сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски.



“Они настолько боялись своего правительства, что, рискуя жизнью, переплыли открытые воды на рыбацкой лодке. Это говорит о многом", – сказала она журналистам.



По словам сенатора, беженцы объяснили ей, что принадлежат к коренным народам Сибири.



"Они рассказали, что Путин выбрал целью мобилизации сельские общины, где проживают национальные меньшинства, то есть коренные народы", – сказала Меркауски.



Через три месяца россиян отпустили на свободу под залог. В ожидании решения о предоставлении им убежища Сергей и Максим остались в Такоме, портовом городе недалеко от Сиэттла. The Economist пишет, что пока беженцы не устроились на работу, им помогает и дает кров местный Славянский христианский центр.