Новости » Происшествия
От мобилизации на лодке: двое жителей Чукотки переплыли Берингово море
31.01.2023 14:31 Наталья Богинская

От мобилизации на лодке: двое жителей Чукотки переплыли Берингово море

После объявления российскими властями мобилизации два жителя Чукотки отправились на рыбацкой лодке на Аляску, чтобы получить убежище в США. Достигнув берегов Аляски 52-летний Сергей Нечаев и 45-летний Максим Теюнаут были задержаны властями, и на днях отпущены под залог.

“Максим – опытный рыбак, и благодаря его навыкам, мы и выжили”, – сказал Нечаев в интервью.

В заключении с беглецами встретилась сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски. 

“Они настолько боялись своего правительства, что, рискуя жизнью, переплыли открытые воды на рыбацкой лодке. Это говорит о многом", – сказала она журналистам.

По словам сенатора, беженцы объяснили ей, что принадлежат к коренным народам Сибири. 

"Они рассказали, что Путин выбрал целью мобилизации сельские общины, где проживают национальные меньшинства, то есть коренные народы", – сказала Меркауски.

Через три месяца россиян отпустили на свободу под залог. В ожидании решения о предоставлении им убежища Сергей и Максим остались в Такоме, портовом городе недалеко от Сиэттла. The Economist пишет, что пока беженцы не устроились на работу, им помогает и дает кров местный Славянский христианский центр.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы