Освобожден заключенный, отбывший 40-летний срок в тюрьме Израиля
Тюремная служба Израиля в четверг освободила заключенного Карима Юниса, израильтянина арабского происхождения, отбывающего рекордный срок, который был заключен в тюрьму за убийство капрала ЦАХАЛ Авраама Бромберга на Голанских высотах в 1980 году.
По указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира Юниса, отбывшего 40-летний тюремный срок, отвезли на центральную автобусную станцию Раанана и не выпустили прямо из тюрьмы Хадарим к северу от Тель-Авива, чтобы избежать "картины победы".
С перекрестка Юнис связался с членами семьи и был доставлен в город Арара на севере Израиля. Затем он посетил могилу своей матери, заявив: “Я готов пожертвовать еще 40 годами ради свободы нашего народа. Мое утешение в том, что сегодня заключенные объединяются против варварства оккупации”.
“Пока мы не примем смертную казнь для террористов, я сделаю все, чтобы они вышли из тюрьмы с позором”, – написал Бен-Гвир в Twitter.
עד שנעביר את עונש מוות למחבלים, אעשה הכל בעזרת השם כדי שיצאו מהכלא בבושה. pic.twitter.com/6p8Uy3LU1v— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 5, 2023