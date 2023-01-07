



Освобожден заключенный, отбывший 40-летний срок в тюрьме Израиля

Тюремная служба Израиля в четверг освободила заключенного Карима Юниса, израильтянина арабского происхождения, отбывающего рекордный срок, который был заключен в тюрьму за убийство капрала ЦАХАЛ Авраама Бромберга на Голанских высотах в 1980 году.



По указанию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира Юниса, отбывшего 40-летний тюремный срок, отвезли на центральную автобусную станцию ​​Раанана и не выпустили прямо из тюрьмы Хадарим к северу от Тель-Авива, чтобы избежать "картины победы".



С перекрестка Юнис связался с членами семьи и был доставлен в город Арара на севере Израиля. Затем он посетил могилу своей матери, заявив: “Я готов пожертвовать еще 40 годами ради свободы нашего народа. Мое утешение в том, что сегодня заключенные объединяются против варварства оккупации”.



“Пока мы не примем смертную казнь для террористов, я сделаю все, чтобы они вышли из тюрьмы с позором”, – написал Бен-Гвир в Twitter.