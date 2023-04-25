



Освобожден ветеран ЦАХАЛа, пытавшийся поджечь реабилитационный центр

Во вторник, 25 апреля, окружной суд в Тверии освободил из-под стражи ветерана ЦАХАЛа, который накануне пытался поджечь реабилитационный центр.



По данным "Аруц Шева", его обязали покинуть город.



Как сообщалось ранее, поджигателя быстро остановили, когда он пытался облить здание горючей жидкостью. По словам медиков, он получил легкие ранения.



В министерстве обороны сообщили о том, что мужчина служил в ЦАХАЛе в период с 2006 по 2008 год. Ходатайство о признании его раненым ветераном во время Второй ливанской войны было отклонено в 2013 году.

