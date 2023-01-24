



Осужденный на 23 года убийца отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Пресса продолжает идентифицировать зэков- бойцов ЧВК "Вагнер", которые получили помилование.



Одним из помилованных оказался петербургский предприниматель Александр Тютин, которого приговорили к 23 годам за заказное убийство семьи из четырех человек, включая двух детей.



Как сообщает издание 47news, Тютина завербовали в ЧВК "Вагнер" в начале июля прошлого года в карельской колонии №9. Уже во второй половине 2022 года он вернулся домой, без ранений.



17 января Тютин улетел в Анталию (Турция), куда ранее прибыла его супруга.