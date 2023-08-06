



Осужденного за педофилию певца зарезали в тюрьме в Великобритании

Бывший фронтмен рок-группы Lostprophets Иан Уоткинс, осужденный за педофилию, был сильно избит и получил ножевое ранение в шею. В настоящее время отбывающий 35-летний тюремный срок певец находится в критическом состоянии.



Сообщается, что Уоткинс был доставлен в больницу после нападения в тюрьме в Западном Йоркшире. Источник сообщил Mirror, что в субботу утром он был взят в заложники тремя другими заключенными.



Источники также добавили, что 46-летний мужчина был ходячей мишенью в тюрьме. Нападение произошло, как только появилась возможность из-за присутствия меньшего количества охраны.



Чтобы освободить Уоткинса из рук напавших на него других заключенных, пенитенциарная служба заблокировала целое тюремное крыло и задействовала спецподразделение по борьбе с беспорядками "Торнадо". Команда спецназа применила светошумовые гранаты, чтобы попасть в камеру Уоткинса и освободить его.



Ян Уоткинс был приговорен к 29 годам тюремного заключения в декабре 2013 года. К его сроку было добавлено еще шесть лет после того, как он признал ряд сексуальных преступлений, включая попытку изнасилования ребенка фанатки.



Певец был арестован после обыска в его доме в Понтипридде 21 сентября 2012 года, когда было конфисковано большое количество компьютеров, мобильных телефонов и устройств хранения данных.



Анализ оборудования выявил развратное поведение Уоткинса.



В начале суда Ян изменил свои показания, заявив, что не может вспомнить свои действия, потому что находился под действием метамфетамина.

