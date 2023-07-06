



Осторожно, лайк! Канадский суд оштрафовал фермера на 82 тысячи долларов

В Канаде судья постановил, что смайлик может означать подпись на договоре, и обязал фермера заплатить более 82 000 долларов за то, что он не доставил продукт покупателю зерна после ответа на текстовое сообщение с изображением большого пальца вверх.



В решении суда говорится, что в марте 2021 года покупатель зерна из South West Terminal разослал фермерам текстовое сообщение, в котором говорилось, что компания хочет купить 86 тонн льна по цене 17 долларов за бушель с доставкой осенью.



Покупатель, Кент Миклборо, позже поговорил по телефону с фермером Swift Current Крисом Ахтером и отправил текстовое сообщение с изображением контракта на поставку льна в ноябре, добавив: "Пожалуйста, подтвердите контракт на лен".



Ахтер ответил смайликом с поднятым вверх большим пальцем . Но когда наступил ноябрь, лен не завезли, а цены на урожай выросли.



Миклборо заявил, что смайлики означают согласие, потому что он раньше он отправлял Ахтеру многочисленные контракты, которые подтверждались через текстовые сообщения и всегда выполнялись.



Но фермер утверждал, что смайлик указывает только на то, что он получил контракт в текстовом сообщении.



Судья Тимоти Кин заявил, что "лайк" действительно соответствует требованиям к подписи, и поэтому фермер нарушил свой контракт.



Судья указал на определение смайлика с поднятым вверх большим пальцем, данное Dictionary.com , в котором говорится, что он используется для выражения согласия, одобрения или поощрения в цифровых коммуникациях.



"Этот суд с готовностью признает, что эмодзи (большой палец вверх) является нетрадиционным средством "подписать" документ, но, тем не менее, в данных обстоятельствах это был допустимый способ "подписи", — написал Кин в своем решении.



Адвокаты Ахтера утверждали, что использование смайликов в качестве подписи или принятия контрактов откроет шлюзы для дел, интерпретирующих значение изображений.



"Этот суд не может (и не должен) пытаться остановить волну технологий и общего использования — похоже, это новая реальность в канадском обществе, и суды должны быть готовы к новым вызовам, которые могут возникнуть из-за использования смайликов. и тому подобного", — аргументировал свое решение Кин.

