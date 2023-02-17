Костомаров пытался сбежать из больницы
Фигурист Роман Костомаров находится на лечении в Коммунарке. Несмотря на тяжелое состояние, он пытался сбежать из больницы, передает PROZVEZD.
Прошедшие ранее ампутации стопы и нескольких пальцев на руках подкосили моральное состояние спортсмена. По словам источника издания, Костомаров даже пытался сбежать из учреждения.
«Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать», — говорит инсайдер.
Сообщается, что ранее фигуристу пытались снять трахеостому, но затем ее пришлось установить обратно. Дышать самостоятельно Костомаров пока не может.