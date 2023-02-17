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Костомаров пытался сбежать из больницы
17.02.2023 21:08 Аркадий Бочаровский

Костомаров пытался сбежать из больницы

Фигурист Роман Костомаров находится на лечении в Коммунарке. Несмотря на тяжелое состояние, он пытался сбежать из больницы, передает PROZVEZD.

Прошедшие ранее ампутации стопы и нескольких пальцев на руках подкосили моральное состояние спортсмена. По словам источника издания, Костомаров даже пытался сбежать из учреждения.

«Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать», — говорит инсайдер.

Сообщается, что ранее фигуристу пытались снять трахеостому, но затем ее пришлось установить обратно. Дышать самостоятельно Костомаров пока не может.

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