



Остатки зенитной ракеты, запущенной из Сирии найдены в Рахате





Жители Рахата обнаружили останки сирийской зенитной ракеты, которая пролетела на территорией Израиля и взорвалась в воздухе.



На месте происшествия находится полиция, жителей города просят не приближаться к обломкам ракеты.



В то же время СМИ Сирии сообщили о взрывах, раздававшихся в районе Хомса и города Тартус - сработали системы ПВО. Несколько часов спустя ЦАХАЛ подтвердил, что "истребители атаковали зенитную батарею, с которой была запущена ракета, и другие цели".



В Сирии сегодня ночью сообщили об израильском ударе - о жертвах не сообщалось. Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что "системы ПВО были активированы против "враждебных целей" в пригороде Хомса и перехватили несколько ракет". Сирийский военный представитель добавил: "Около 00:20 ВВС Израиля атаковали несколько целей с северо-восточного направления, от Бейрута в сторону города Хомс. Ракеты были перехвачены, имуществу нанесен ущерб".

