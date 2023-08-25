



Основная версия гибели Прихожина – бомба на борту, -россми

На данный момент основной версией следствия является, что бомба могла быть заложена в турбохолодильник, который был заменен на самолете Пригожина накануне вылета. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.



Сообщается со ссылкой на источник, что в середине лета борт Пригожина проходил техническое обслуживание в ангаре аэропорта Шереметьево.



После этого, почти сразу, у самолета произошли две серьезные поломки, которые были устранены в прошлые выходные. Так, была произведена замена тормоза одного из шасси (предварительно, слева). Запчасть была приобретена у одной из авиакомпаний в РФ. Также под замену был турбохолодильник, который был заказан в США и в обход санкций доставлен в Москву.



“Однако, “американский холодильник” до борта не дошел при странных обстоятельствах. Он оказался серьезно поврежден. Якобы его уронили в Шереметьево на складе. “Мутный” поставщик забрал эту запчасть и буквально через неделю якобы выдал другую, непонятного происхождения. Откуда взялся новый турбохолодильник, кто его поставил – пока выясняется. Но именно его и установили в самолете Пригожина. Эксперты не исключают, что в нем и могла быть бомба”, - пишет ВЧК-ОГПУ.