



Оскорбительная фамилия: В РФ предлагают снять с выборов кандидата Зеленского

В Смоленской области россиянин устроил скандал из-за того, что на выборах в областной совет баллотируется кандидат по фамилии Зеленский.



Пенсионер призвал местного губернатора исключить этого человека из предвыборной гонки. Как вариант, он предложил кандидату в депутаты изменить фамилию.



“Не кажется ли вам оскорбительно для участников СВО и всех патриотов, что у нас на выборах в Смоленскую областную думу от партии “Единая Россия” кандидат по фамилии Зеленский. Его не должно быть! Пусть переписывает фамилию, пусть снимается. Персонажа с фамилией Зеленский быть не должно”, – считает активист.



Глава Смоленского областного совета Игорь Ляхов ответил, что не имеет права преследовать людей из-за фамилии. После этого россиянин обиделся и покинул встречу с местными чиновниками.



