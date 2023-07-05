



Обломок ракеты из Газы попал в детский бассейн в Сдероте

Большой обломок от перехваченной “Железным куполом” ракеты из Газы попал в дом в Сдероте рано утром в среду.



Пострадавших нет, но обломок повредил крышу дома и детский бассейн во дворе.



Нета Охайон рассказала 12 каналу, что услышала взрыв, когда части ракеты попали в дом ее семьи, но поняла, что произошло, только когда вышла на улицу после рассвета.



Охайон сказала, что, когда в Сдероте сработали сирены предупреждения о ракетном нападении, она, ее муж и их спящие четырехлетние близнецы не успели добраться до своего укрепленного убежища, когда услышали взрывы от первых перехватов “Железного купола”.



“Один из ударов был очень громким, и на самом деле это был большой обломок, который попал в крышу дома, упал в детский бассейн и причинил ущерб”, — сказала она.



“Мы не знали, что в наш дом попали”, - отметила женщина.



Охайон рассказала, что в 6 утра она встала и только тогда увидела, что произошло.



“У меня был шок… Это был мой самый большой страх. Это разрушает душу. Ущерб менее важен, но эмоции… не знаешь, что сказать детям”, — сказала она.

“Встать и переехать сейчас невозможно”, — добавила женщина, отметив, что семья прожила в доме менее двух лет.



“Мы действительно не собираемся покидать этот город”, — подчеркнула она.



שדרות: רקטה נוספת אותרה. פגעה בבית משפחת אוחיון ונפלה על הבריכה הקטנה של הילדים. pic.twitter.com/5bm8rzlrmo — (((IsraelMatzav))) (@IsraelMatzav) July 5, 2023