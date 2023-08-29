



Ошибка авиакомпании привела к краху системы управления полетами в Великобритании

Почти 1000 рейсов были приостановлены и отменены, а еще тысячи были задержаны после того, как Национальная служба воздушного движения Великобритании (NATS) 27 августа столкнулась с “техническими проблемами”. Сегодня около 200 000 человек остаются в затруднительном положении, а 200 рейсов из Великобритании отменены. Пассажиров предупредили, что их могут ожидать “4-5 дней сбоев”. Пилот авиакомпании ЕasyJet рассказал пассажирам, что за 20 лет полетов он никогда не видел сбоев такого масштаба.



Источники сообщили газете The Times, что неисправность могла быть вызвана неправильно составленным планом французской авиакомпании. Понятно, что чиновники знают, что вызвало отключение, но пока все еще устанавливают, как оно вывело из строя систему.



Хаос произошел в один из самых загруженных дней в году, когда более миллиона человек должны были вылететь из Великобритании или приземлиться в ней. Эксперты предупредили, что сбои будут продолжаться и на этой неделе, несмотря на то, что семичасовой “сбой в сети” “устранен”.



Британская Национальная служба воздушного движения (NATS) заявила, что у нее возникли “технические проблемы”, которые вынудили диспетчеров переключиться с автоматической системы посадки и диспетчеризации полетов на ручной режим, но “нет ничего, что могло бы указывать на кибератаку”.

