



Oryx посчитал первые потери техники во время бунта в РФ

Исследователи OSINT-проекта Oryx приступили к подсчету потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Потери регулярной российской армии значительно больше.



Об этом сообщается в Twitter OSINT.



В отчете специалистов указано, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. "Вагнеровцы" уничтожили авиацию, а машины захватили.



ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потерял только один УАЗ.



