Oryx посчитал первые потери техники во время бунта в РФ
Исследователи OSINT-проекта Oryx приступили к подсчету потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Потери регулярной российской армии значительно больше.
Об этом сообщается в Twitter OSINT.
В отчете специалистов указано, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. "Вагнеровцы" уничтожили авиацию, а машины захватили.
ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потерял только один УАЗ.