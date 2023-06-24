Новости » Происшествия
Oryx посчитал первые потери техники во время бунта в РФ
24.06.2023 15:15 Ирина Демьянова

Oryx посчитал первые потери техники во время бунта в РФ

Исследователи OSINT-проекта Oryx приступили к подсчету потерь техники в вооруженном конфликте ВС РФ и ЧВК "Вагнер". Потери регулярной российской армии значительно больше.

Об этом сообщается в Twitter OSINT.

В отчете специалистов указано, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину "Тигр" и военный КамАЗ. "Вагнеровцы" уничтожили авиацию, а машины захватили.

ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потерял только один УАЗ.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы