



Оружие не готовое к бою, 12-часов на позиции. Подробности инцидента на границе

Прошло чуть больше суток с тех пор, как трое солдат ЦАХАЛа: Лия Бен Нун, Охад Дайян и Ури Илуз были убиты террористом, проникшим из Египта, и обстоятельства перестрелки до сих пор неизвестны, хотя с течением времени раскрываются все новые и новые подробности. Военный, который служит в районе горы Хариф, и находился там во время инцидента, рассказал порталу Walla!, что "по крайней мере, в одном из автоматов было предохранительное устройство для предотвращения выброса пули. Это означает, что в террориста не стреляли, он застал их врасплох".



"Один солдат был внутри позиции, а другой солдат - снаружи, 12 часов на посту. Чего все ожидали? Что, по вашему мнению, солдат будет делать 12 часов на позиции?", - задался вопросом источник. По его словам, когда военные прибыли на место происшествия, результаты осмотра показали, что инцидент произошел несколькими часами ранее.



Военный также сказал, что "после того, как террорист застрелил двух солдат, он пошел на восток. По крайней мере, насколько мы понимаем, он понял, что его ждет смерть, и не пытался вернуться в Египет. Те, кто в этом секторе ходит без воды, в такую жару - легко обезвоживаются, а у него, насколько мы понимаем, не было воды. Он шел с автоматом, патронами, книгой Корана и ножом. Еще до того, как командир бригады прибыл в сектор, солдаты заметили вдалеке молящегося египетского полицейского. Сначала они не сразу поняли, что это террорист, он находился очень далеко от наших сил. Сначала я не видел никакого беспилотника в секторе".



Что касается атаки на террориста, в которой пал Охад Дайян, примерно через три часа после смерти Лии Бен Нун и Ури Илуза, после того, как стало известно о масштабах потерь, военный сказал: "Пулей калибра 5,56 мм его не достать. Я не знаю, почему они не взяли с собой пулемет "Негев", они должны были стрелять по нему, вести бой на расстоянии, пока не прилетит боевой вертолет, они могли бы вызвать боевой вертолет с воздуха. Почему нужно было атаковать террориста? Зачем рисковать людьми?"





Офицер запаса, служивший в секторе до недавнего времени, добавил: "В секторе не хватает личного состава, бойцов не хватает на такой длинный сектор. Всех удивляет, почему не спросили у бойцов, что с ними происходило в течение нескольких часов, это норма, они не будут рассказывать истории. Есть и другие сектора, например, в секторе Газа, где это четкая процедура. Вы отходите на 100 метров от своей точки, и тут же все стоят на ушах. На египетской границе все совершенно по-другому. Не говоря уже о старших командирах, которые приезжают с проверками и патрулируют без оружия".



Позже резервист подверг жесткой критике поведение командного эшелона в Южном командовании: "Там царит атмосфера величия. Мирная граница, но на практике? Это батальоны "Барделас" и "Гепард", которые служат на линии в лучшем случае восемь месяцев подряд, а затем проходят короткую подготовку, которая и близко не стоит с подготовкой бригады "Голани" или десантников".