



Организаторы фестиваля Sziget отреагировали на осквернение израильского флага

Организаторы музыкального фестиваля Sziget отреагировали на осквернение израильского флага со стороны испанской группы Tribade.



"Фестиваль Sziget был основан почти 30 лет назад, чтобы создать место, где люди всех национальностей могут собраться вместе в духе любви и мира. Это цель, которая остается неизменной. Действия группы Tribade противоречат нашим заветным ценностям приветствия и уважения, и мы глубоко осуждаем этот ненавистный шаг. Их, конечно же, больше не будут приглашать на наши фестивали в будущем, - сказали организаторы фестиваля после того, как скандальное видео с осквернением израильского флага облетело сеть.



