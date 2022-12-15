



Опубликованы результаты аутопсии Юрия Волкова

Патологоанатомическое заключение по результатам вскрытия тела Юрия Волкова, представленное в полицию , гласит, что причиной смерти стал "удар острым предметом в грудь, проникающий в сердце". Это важное событие, поскольку до сих пор следственный отдел не представил суду официальную причину смерти Волкова, который был зарезан на перекрестке в Холоне около трех недель назад.



Патологоанатомический отчет также показывает, что хотя причина смерти может быть установлена, невозможно определить, каким было орудие убийства, которое использовал Ади Мизрахи, когда напал на Юрия Волкова. В докладе также написано, что "орудие убийства было острым и тонким". Острый предмет, которым был убит Волков, до сих пор не найден полицией.



В заключении также говорится, что "на левой стороне груди имеется колотая рана, которая достигает сердца Волкова". Тот факт, что Волкову оказывали помощь в отделении скорой помощи и в больнице после ножевого ранения - затрудняет вскрытие." С тех пор как Мизрахи признался в убийстве во время допроса, он отказывается воспроизвести его - что также затрудняет ход расследования.

