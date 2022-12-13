



Оправдан сын судьи, признавшийся в изнасиловании и убийстве девочки

Неожиданный поворот произошел в громком деле об убийстве и изнасиловании 10-летней девочки, которое произошло летом 2008 года в городе Кингисепп в Ленобласти. Обвиняемого в преступлении, сына судьи Андрея, оправдали. Тело девочки обнаружили в парке «Романовка» у ее дома. Убийцу искали даже в соседних странах. Но, в конце концов, подозрения следствия пали на соседа семьи девочки – того самого Андрея. В тот раз после разговора с ним и матерью его отпустили милиционеры. Только через 13 лет к 57-летнему мужчине снова пришли сотрудники СК. И в тот раз на допросе он признался в убийстве ребенка.



- Я встретил девочку подростка. Она попросила у меня воды. Мы зашли в дом, я дал ей попить. И потом предложил ей посмотреть альбом фотографий с лошадьми , - говорил сын судьи на допросе на камеру.



Еще больше он рассказал следователям, когда те привели его в парк «Романовка». Мужчина подробно описал, как надругался над ребенком и задушил от испуга, что та сбежит. Андрей даже показал место в парке, где якобы оставил тело девочки. Вот только, когда в суде начали рассматривать уголовное дело, мужчина отказался от всех ранее сказанных слов.



- После того, как у Андрея появился адвокат, он отказался от всех показаний. Сказал, что это был самооговор под давлением. Его судьбу решали присяжные. Большинство из них посчитало, что вина сына судьи не доказана. Слишком мало улик, - рассказала «КП-Петербург» родная сестра убитой Диана.



Официальная причина оправдательного приговора звучит так:



- По делу не установили событие преступления (то есть, обвиняемый не совершал хоть какое-либо правонарушение вообще ), - сообщается на сайте Ленинградского областного суда.



Сейчас у семьи убитой девочки опустились руки. Они не могут сказать, будут ли подавать апелляцию.



- Не думаю, что это имеет какой-смысл, учитывая, что доказательств нет, – разводит руками сестра Лилии. – Если прокурор сочтет нужным, то подадим апелляцию. Я не знаю, действительно ли этот человек убийца. Но поскольку доказать ничего нельзя, есть шанс, что он и правда не виноват.











