



Оползни и наводнения на Филиппинах: минимум 31 погибший

На юг Филиппин обрушилась непогода, вызвавшая оползни и наводнения.

Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного источника, по меньшей мере 31 человек погиб.

Спасатели продолжают искать пропавших без вести.

Сильный ливень, вызванный тропическим штормом, обрушился на несколько муниципалитетов в провинции Магинданао.

Министр внутренних дел автономного района Бангсаморо Нагиб Синаримбо не смог назвать точное количество пропавших без вести.

"Мы ожидаем, что цифра будут расти", - отметил он.