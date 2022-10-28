Оползни и наводнения на Филиппинах: минимум 31 погибший
На юг Филиппин обрушилась непогода, вызвавшая оползни и наводнения.
Об этом сообщает Reuters.
По словам высокопоставленного источника, по меньшей мере 31 человек погиб.
Спасатели продолжают искать пропавших без вести.
Сильный ливень, вызванный тропическим штормом, обрушился на несколько муниципалитетов в провинции Магинданао.
Министр внутренних дел автономного района Бангсаморо Нагиб Синаримбо не смог назвать точное количество пропавших без вести.
"Мы ожидаем, что цифра будут расти", - отметил он.