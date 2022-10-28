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Оползни и наводнения на Филиппинах: минимум 31 погибший
28.10.2022 09:31 Алина Груднева

Оползни и наводнения на Филиппинах: минимум 31 погибший

На юг Филиппин обрушилась непогода, вызвавшая оползни и наводнения.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По словам высокопоставленного источника, по меньшей мере 31 человек погиб.
 
Спасатели продолжают искать пропавших без вести.
 
Сильный ливень, вызванный тропическим штормом, обрушился на несколько муниципалитетов в провинции Магинданао.
 
Министр внутренних дел автономного района Бангсаморо Нагиб Синаримбо не смог назвать точное количество пропавших без вести.
 
"Мы ожидаем, что цифра будут расти", - отметил он. 

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