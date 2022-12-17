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Оползень в Малайзии: ведутся поиски 12 человек
17.12.2022 18:40 Ольга Белозерова

Оползень в Малайзии: ведутся поиски 12 человек

В субботу спасатели с помощью собак-следопытов и экскаваторов прочесывали обломки и грязь в поисках 12 человек, которые, как считается, были погребены под оползнем в Малайзии.

Как сообщает Associated Press, известно о гибели 21 человека, в том числе, пятерых детей.

Поиски на ферме, которая пострадала от оползня, были остановлены на несколько часов ночью из-за дождя и возобновлены в начале субботы. 

Власти заявили, что 94 человека спали в нелицензированном кемпинге на органической ферме рано утром в пятницу, когда начался оползень. По словам властей, у землевладельцев не было лицензии на содержание палаточного лагеря.

Причину оползня пока не смогли установить точно, но официальные лица полагают, что то могло быть связано с движением подземных вод, а муссонные дожди в конце года сделали почву нестабильной.

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