



Оползень в Гуш-Эцион: двое строителей оказались в ловушке

Недалеко от Гуш-Эциона двое строителей оказались в ловушке из-за оползня на строительной площадке.



По словам прибывших на место происшествия спасателей, у обоих мужчин под землей застряла нижняя часть тела.



Один из пострадавших рабочих потерял сознание. После оценки ситуации, было принято решение не прибегать к помощи тяжелой техники из-за риска дальнейшего обвала почвы.



После консультации с инженером были установлены специальные опоры по бокам. Спасательные работы продолжаются.





