Оползень в Гуш-Эцион: двое строителей оказались в ловушке
Недалеко от Гуш-Эциона двое строителей оказались в ловушке из-за оползня на строительной площадке.
По словам прибывших на место происшествия спасателей, у обоих мужчин под землей застряла нижняя часть тела.
Один из пострадавших рабочих потерял сознание. После оценки ситуации, было принято решение не прибегать к помощи тяжелой техники из-за риска дальнейшего обвала почвы.
После консультации с инженером были установлены специальные опоры по бокам. Спасательные работы продолжаются.