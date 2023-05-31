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Оползень в Гуш-Эцион: двое строителей оказались в ловушке
31.05.2023 20:49 Алина Груднева

Оползень в Гуш-Эцион: двое строителей оказались в ловушке

Недалеко от Гуш-Эциона двое строителей оказались в ловушке из-за оползня на строительной площадке.

По словам прибывших на место происшествия спасателей, у обоих мужчин под землей застряла нижняя часть тела.

Один из пострадавших рабочих потерял сознание. После оценки ситуации, было принято решение не прибегать к помощи тяжелой техники из-за риска дальнейшего обвала почвы.

После консультации с инженером были установлены специальные опоры по бокам. Спасательные работы продолжаются.


 

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