



Оползень в Эквадоре: по меньшей мере 23 погибших

В городе Алаусе в Андах произошел оползень. Известно о 23 погибших, спасательные отряды продолжают искать пропавших без вести, сообщает Reuters .



Инцидент произошел ночью. Согласно официальным данным, в результате оползня пострадали около 850 человек, было разрушено 57 зданий.



Число погибших постепенно растет, поскольку спасательные отряды пробираются к домам, покрытым огромным количеством земли.



Применяются протоколы безопасности для стабилизации почвы, чтобы спасатели могли продолжать поисково-спасательные работы в пострадавшем районе, в частности, использование специальной техники.



По меньшей мере, 67 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, 38 человек получили травмы.



Эквадорское агентство по чрезвычайным ситуациям предупредило о потенциальной опасности оползня на территории площадью 247 гектаров в Алаусе еще в феврале.



В пятницу власти также опубликовали аналогичные предупреждения относительно других городов, расположенных в Андах. Перед этим сильные дожди разрушили дороги, мосты и другую инфраструктуру в этом районе.



