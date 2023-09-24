



Оползень разрушил большой участок автомагистрали в Швеции – фото

Ночью, 23 сентября, обрушился большой участок автомагистрали на юго-западе Швеции, ведущей в Норвегию. В результате несколько автомобилей съехали с трассы. Три человека были доставлены в больницу с легкими травмами, сообщила полиция в субботу.



Оползень повредил автомагистраль между вторым по величине городом Швеции Гетеборгом и столицей Норвегии Осло, недалеко от небольшого городка Стенунгсунд.



"Самые сильно пострадавшие участки имеют размеры около 150 х 100 метров. Однако в целом оползень затронул территорию размером около 700 х 200 метров", - говорится в заявлении Спасательной службы Гетеборга.



По данным спасательных служб, в результате оползня повреждены около десяти транспортных средств, лесной массив, автозаправочная станция и ресторан быстрого питания. Некоторым людям удалось выбраться из транспортных средств в зоне оползня только с помощью пожарных и вертолета.



Несколько легковых автомобилей и один грузовик провалились в ямы и трещины, образовавшиеся в результате оползня, сообщило шведское информационное агентство TT.







Полиция сообщила на своем веб-сайте, что начала расследование того, могли ли работы на близлежащей строительной площадке стать причиной оползня. Пока неясно, есть ли какая-либо связь с подрывными работами на объекте и оползнем. В настоящее время у полиции нет подозреваемых.



Спасательные службы сообщили, что специально обученный персонал и поисковые собаки теперь будут обыскивать этот район в поисках пострадавших, и что нельзя исключать дальнейшие оползни.