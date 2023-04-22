



Оползень на границе Афганистана и Пакистана: восемь человек погибли

В общей сложности 20 грузовиков были погребены под слоем земли в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва после оползня, произошедшего во вторник перед рассветом, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.



Власти Пакистана сообщили в субботу, что в результате массивного оползня во вторник, в результате которого 20 грузовиков оказались погребены под толстым слоем земли, число погибших возросло до восьми человек.



Предрассветный оползень во вторник обрушился на пограничный пост Торхам, самый загруженный торговый и транзитный пункт на пакистано-афганской границе, где более 100 грузовиков ожидали пересечения границы.



"На данный момент мы обнаружили семь трупов", — сказал представитель пакистанских спасательных служб Билал Файзи, добавив, что "в настоящее время продолжается операция по извлечению восьмого тела".



"Наши спасатели находятся недалеко от восьмого тела, они его видят", — сказал Файзи. - "Мы убрали 60 процентов обломков, но вчера в том же районе произошел еще один оползень, поэтому спасательная операция была отложена".



Заместитель окружного комиссара Абдул Насир Хан подтвердил число погибших и сообщил, что дорожное движение возобновилось в четверг.



Сразу после трагедии причина оползня не была ясна, но один чиновник заявил во вторник, что тяжелая техника использовалась в течение нескольких месяцев для проекта расширения в холмах, окружающих пограничный пост. По словам чиновника, свою роль также мог сыграть проливной ночной дождь.

