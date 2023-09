Оператора чуть не снесло: Истребитель F-35 прошел на сверхнизкой высоте – видео

Американский истребитель F-35 Lightning II во время полета на авиашоу прошел на сверхнизкой высоте. Об этом сообщает The War Zone.



Самолет Воздушных сил совершил "потрясающий и зрелищный" маневр на сверхнизкой высоте. Его смог сфотографировать фотограф Эндрю Кинг еще в прошлом году, однако опубликовал его в соцсетях только сейчас. Руководила истребителем майор Воздушных сил Кристин "Бео" Вулф из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта.



В ВВС США говорят, что цель демонстрационной группы – показать возможности F-35. Истребитель является самым современным многоцелевым истребителем-невидимкой 5 поколения.



Видео, опубликованное фотографом, показывает перелет "Бео" из аэропорта Боинг Филд в Сиэтли, штат Вашингтон на авиашоу Boeing Seafair.

“Мой приятель привез свой грузовик, мы стояли на нем и совсем не ожидали такого. Но это было круто!” – рассказывает Эндрю.



От скорости полета и очень мощной тяги в 19 500 кг двигателя F135 Эндрю с другом чуть не снесло.



"Прекрасно подходит для авиашоу, но очень длинные и стойкие паровые следы на кончиках крыльев F-35 являются известным недостатком конструкции, поскольку они значительно ухудшают визуальное обнаружение во многих условиях", – пишет издание.



