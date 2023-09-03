Новости » Происшествия
Оператора чуть не снесло: Истребитель F-35 прошел на сверхнизкой высоте – видео
03.09.2023 00:33 Наталья Богинская

Оператора чуть не снесло: Истребитель F-35 прошел на сверхнизкой высоте – видео

Американский истребитель F-35 Lightning II во время полета на авиашоу прошел на сверхнизкой высоте. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет Воздушных сил совершил "потрясающий и зрелищный" маневр на сверхнизкой высоте. Его смог сфотографировать фотограф Эндрю Кинг еще в прошлом году, однако опубликовал его в соцсетях только сейчас. Руководила истребителем майор Воздушных сил Кристин "Бео" Вулф из 388-го истребительного крыла на авиабазе Хилл в штате Юта.

В ВВС США говорят, что цель демонстрационной группы – показать возможности F-35. Истребитель является самым современным многоцелевым истребителем-невидимкой 5 поколения. 

Видео, опубликованное фотографом, показывает перелет "Бео" из аэропорта Боинг Филд в Сиэтли, штат Вашингтон на авиашоу Boeing Seafair.
“Мой приятель привез свой грузовик, мы стояли на нем и совсем не ожидали такого. Но это было круто!” – рассказывает Эндрю.

От скорости полета и очень мощной тяги в 19 500 кг двигателя F135 Эндрю с другом чуть не снесло. 

"Прекрасно подходит для авиашоу, но очень длинные и стойкие паровые следы на кончиках крыльев F-35 являются известным недостатком конструкции, поскольку они значительно ухудшают визуальное обнаружение во многих условиях", – пишет издание.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы