



Операция "Волнорез": арестованы 19 разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии

Операция "Волнорез" продолжается: в ночь с воскресенья на понедельник солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МГБ провели рейд в Иудее и Самарии в деревнях Бейт-Ава, Аль-Хадер, Наби-Элиас, Хазма, А-Рам и Джаба, а также в Хевроне и Тулькарме.



В ходе операции арестованы 19 подозреваемых в причастности к террористической деятельности, находившихся в розыске.



Во время операции несколько подозреваемых оказали сопротивление, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в солдат. Израильские силовики в ответ приняли меры по разгону демонстраций. Несколько человек среди нападавших были травмированы. Потерь среди израильских солдат нет



У задержанных конфисковано оружие и боеприпасы.