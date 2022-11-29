



Операция "Свет пустыни": Европолиция обезвредила кокаиновый суперкартель

Полиция ЕС объявила о ликвидации наркотического "суперкартеля", контролировавшего около трети всех поставок кокаина в Европу.



По данным полицейского агентства ЕС, в рамках операции "Свет пустыни" были задержаны в общей сложности 49 человек из шести европейских стран.

В их числе - гражданин Великобритании, подозреваемый в руководстве всей операцией.



За два года следствия только в рамках этого дела полицией было изъято более 30 тонн наркотиков (30 000 кг), сообщает Европол.



В полицейском агентстве подчеркивают, что операция "Свет пустыни" - результат тесного сотрудничества правоохранительных органов сразу пяти стран: Бельгии, Испании, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции.



Особую ценность для властей имеют шестеро арестованных — в том числе и тот самый британский гражданин, который, по сообщениям испанской полиции, проживал на побережье Коста-дель-Соль.



По данным Европола, наркоторговцы сформировали "разветвленную преступную сеть, занимающуюся оборотом наркотиков и отмыванием денег в особо крупном размере".



В основном следствие фокусировалось на канале поставок кокаина из Южной Африки через Нидерланды. Основные аресты по этому делу были проведены в прошлом году.



Остальных подозреваемых задержали в период между 8 и 19 ноября, в ходе тщательно скоординированных рейдов в шести странах.



Видео, размещенное на странице агентства в YouTube, показывает, как группы следователей с собаками-ищейками обыскивают дома, у которых припаркованы роскошные автомобили, однако были ли изъяты какие-либо активы в ходе задержания, не уточняется.

Британец, подозреваемый в руководстве "суперкартелем", чудом избежал ареста в Испании, после чего перебрался в Дубай, и продолжал руководить картелем из ОАЭ.Европол заявил, что новое соглашение с Эмиратами позволило детективам получить доступ к разведданным и арестовать преступников, ранее находившихся вне досягаемости.Анонимный источник в Европоле сообщил информационному агентству "Франс-пресс", что среди задержанных есть и еще одна "крупная рыба" из Нидерландов - подозреваемый предположительно связан с высокопоставленным голландским криминальным авторитетом Ридуаном Таги.Голландская прокуратура заявила, что потребует экстрадиции подозреваемых из ОАЭ, которым теперь предъявлены обвинения в крупномасштабном обороте наркотиков и отмывании денег.