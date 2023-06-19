



Операция “Маджоре” – разгадка катастрофы итальянского корабля-разведчика

Через три недели после загадочного затопления корабля, полного шпионов, и смерти бывшего сотрудника Моссада – тайна того, что там произошло на самом деле, только усложняется. Репортер Ynet отправился на озеро Маджоре в северной Италии, чтобы проследить маршрут израильских разведчиков – по дороге он услышал о ныряльщиках, которые ночью сканируют дно озера, об иранцах, тянущихся к ближайшим технологическим фабрикам, о больших деньгах и сомнительных олигархах, и о том, как район живописных городов и волшебных пляжей вдруг стал ареной международной шпионской войны.



Три недели назад, в воскресенье, 28 мая, в ресторане “Иль Вербано” обедала группа, похожая на любую другую группу туристов. Потом они вернулись на лодку. Во время плавания в нескольких сотнях метров от берега внезапно разразился шторм, перевернувший лодку. Погибли двое итальянцев, один русский и один израильтянин. Потом выяснилось, что все члены группы были офицерами разведки, а погибший израильтянин был идентифицирован как “пенсионер Моссада”, который до сих пор служил в резерве.



Местный полицейский говорит, что “подпольная деятельность все еще продолжается”.



“Здесь перекрыты дороги, много вещей изымается для судебно-медицинской экспертизы, и каждый вечер к месту катастрофы прибывают лодки с огромными фонарями и спускающиеся на дно водолазы”, – сообщил он. “Израильтяне утверждали, что потеряли свои документы при затоплении, но многие думают, что пропали папки и чемоданы с документами”.



Поздним утром группа из 13 израильтян прибыла на арендованных автомобилях на причал Пиккалуга в городе Лисанца, в юго-восточной части озера. Там они присоединились к восьми итальянцам. Все сели на лодку под названием “Гудурия”. 40-летняя лодка длиной 16 метров недавно она прошла реконструкцию, позволившую взять на борт 15 пассажиров вместо 11. Теперь 21 пассажир, а с ними шкипер и его жена, начинают путешествие на север. Официальная причина круиза – день рождения одного из членов экипажа. Через час они остановились и бросили якорь, чтобы совершить экскурсию по Изола-деи-Пескатори, самому маленькому из Борромейских островов на озере Маджоре. Затем группа отправилась на праздничный обед в “эксклюзивный и уютный" ресторан шеф-повара Марко Сакко.



Работники ресторана заявили, что не скажут об этом ни слова. Со стороны это выглядит так, будто они насторожены или получили от кого-то предупреждение, полагает репортер издания.



“Это была ошибка шкипера”, – говорит испанец Марко об аварии. “Хороший шкипер выпутался бы из этого, а такой шкипер, как я, никогда не попадет в такую ​​ситуацию”.



“Если бы капитан настоял на том, чтобы все надели спасательные жилеты во время круиза, никто бы не умер”, – предполагает он.

В то воскресенье, в 19:20 на пляжах Варацце и в городе Сесто-Календе из тяжелых туч лился страшный дождь, а ветер со скоростью около 70 километров в час поднял огромные волны.



Лодка начала раскачиваться влево и вправо. Жена шкипера, не умеющая плавать, стала истерически кричать и молиться по-русски. У итальянки из группы тоже началась паническая атака, и обоих увели на нижнюю палубу.



“Через 30 секунд на нас обрушился апокалипсис”, – рассказал шкипер Клаудио Карминати. “Лодка затонула, и мы все оказались в воде”.



Две женщины, которые оказались на нижней палубе, тут же утонули, с ними еще один итальянец. Израильтянин изо всех сил пытался спасти двух других пассажиров. Ему это удалось, но сам он погиб. Остальные пришли на помощь люди с других лодок на озере. На пляже мокрые и изможденные выжившие были допрошены силами безопасности. Израильтяне утверждали, что все их документы были потеряны при затоплении. Вместе с итальянцами их эвакуировали в госпитали Боракая. Менее чем через сутки их отпустили, и чудесным образом исчезли все документы о госпитализации. Менее чем через сутки все они были освобождены. Израильтяне даже не стали возвращать арендованные машины. Самолет, предназначенный для специальных миссий, возвращает их в Тель-Авив.



Впоследствии выяснилось, что восемь итальянцев и 13 израильтян работают или работали на секретные службы безопасности своих стран. Погибший израильтянин был офицером разведки "Моссада" и главой миссии, в последнее время занимавшимся связями с иностранными спецслужбами.

Этот регион, северная Италия, находится на перепутье, которое в последние годы стало критическим. Это очень близко к южной границе Швейцарии и восточной границе Франции. Швейцария всегда была убежищем для тайных банков и подставных компаний всех видов. Франция является излюбленным местом для российских олигархов, которые часто связаны с темными сторонами тоталитарных режимов в мире. Италия в целом, и север в частности, является глобальным центром высокотехнологичных компаний и стартапов, которые занимаются и производят продукты, системы, программное обеспечение для космической и авиационной промышленности, и в основном компоненты гражданского назначения, которые также могут быть использованы в военных целях, включая комплектующие для дронов.



После российского вторжения в Украину и укрепления военных связей между Ираном и Россией международный шпионаж в регионе стал набирать обороты. Многие олигархи переехали на восточный берег Пьемонта, в Вербанию в Италии. Остальные, чье место жительства находится во Франции, могут добраться сюда за несколько часов. Они использовали банки в Швейцарии. Вскоре русские также стали выступать посредниками и участвовать в продаже иранских беспилотников российской армии. В то же время в Италию приезжало все больше иранских агентов, чтобы пронюхать о закупке технологий и компонентов для своих оружейных проектов.



“Здесь находятся десятки передовых итальянских компаний. Мы являемся очень важной частью итальянской промышленности и экспорта”, – сказал сотрудник одной из этих итальянских технологических компаний в промышленной зоне соседней Ломбардии. “Итак, понятно, что здесь много промышленного шпионажа Но в последние несколько месяцев он усилился до уровней, которых мы вообще не знаем. Раньше здесь было нормальное распределение людей, которые хотят набирать в компании, теперь все компании просто ищут бойцов на кибер-арене. Это ненормально”.



Так что же там делали израильские агенты и в чем они сотрудничали с итальянскими агентами? Вокруг этого ходит множество теорий. Наиболее практичная гипотеза состоит в том, что в свете тревожного и постоянного прогресса иранцев в ядерном проекте они сотрудничали против иранских официальных лиц и агентов, задействованных в поисках технологий для своей страны и углублении экономических связей между итальянскими компаниями и иранским режимом.



“Здесь слишком много совпадений и слишком много обстоятельств, и мне, и моим друзьям это кажется операцией или празднованием успешно закончившейся операции”, – считает местный полицейский. “Им удалось помешать иранцам получить современное стратегическое оружие. Именно так это выглядит для здешних экспертов по безопасности”.



“Я работаю программистом в аэрокосмической компании, но это просто красивое название для оружейной промышленности”, – говорит сотрудник одного из предприятий. “Мы производим продукцию и технологии только для гражданского применения, но это явно не вся правда. Мы помогаем производить здесь оружие, часть которого, в конце концов, дойдет до авторитарных стран, которых я не поддерживаю и которым не доверяю”.



“Италия предыдущих правительств была Италией, которая покупала себе страховку тут и там”, – объясняет итальянский ученый, работающий в аналитическом центре по безопасности в Риме. “Она также поддерживала Израиль в борьбе с терроризмом, а также следила за торговлей итальянской промышленности с иранским режимом”.



“Смена правительства в Италии полностью изменила картину. Оно может осудить Израиль по палестинскому вопросу, но стало партнером по борьбе с ядерным оружием и исламским терроризмом. Этому вопросу уделяется очень большое внимание в администрации, в том числе из-за кризиса с беженцами. Они также пытаются остановить иранскую бомбу, а попутно изучают шпионскую работу в одной из лучших школ мира”, – добавляет он.



Итальянец пытался объяснить репортеру итальянскую пословицу, который грубо перевел ее так: кто ложится спать с компонентами для ядерного реактора в Иране, не должен удивляться, если проснется утром, когда перед его домом проплывает шпионский катер.



“Прежде всего, все знают, что капитан, который взял их, – это не капитан, которого вы нанимаете в круиз, и не его лодка”, – объясняет шкипер Паоло. “Вы нанимаете его, потому что он все организует. Он не задает вопросов, он приводит 23 человека, когда разрешено только 15. И его жена говорит по-русски, что является очень большим преимуществом для шпионов”.



“Они должны были повернуть туда, откуда пришли, и тогда они избежали бы ветров и сумасшедшей погоды. Но они проехали еще несколько километров в сторону Испры (здание “Евратома” — одной из крупнейших в мире лабораторий по экспериментам и исследованиям в области использования атомной энергии). Шкипер всю неделю хвастался своим бронированием группы ученых “Евратома”. И я почти уверен, что они не должны были быть в круизе одни. По-моему, агентства хотели совершенно уединенное место, чтобы обменяться информацией и документами, и он им его предоставил”.



Капитана “Гудурии” теперь подозревают в причинении смерти по неосторожности, а также в плавании со слишком большим количеством людей. В иске утверждается, что из-за лишнего веса ему было сложнее управлять лодкой в ​​шторм.



Погибшего израильтянина привезли в Ашкелон для захоронения, и он был похоронен на церемонии, на которой присутствовал нынешний глава "Моссада" Дэвид Барнеа. Итальянские СМИ идентифицировали его как Эреза Шимони, хотя многие убеждены, что это вымышленное имя. Все выжившие израильтяне дали одинаковую версию событий на момент катастрофы.



Итальянская прокуратура расследует катастрофу, но уже дала понять, что намерена расследовать только само затопление и гибель людей, и не будет расследовать отношения между людьми, которые были на лодке, и то, что они там делали.