



Операция Интерпола: перехвачены активы интернет-мошенников на сумму $130 млн

Крупная операция Интерпола привела к перехвату активов на сумму 130 миллионов долларов США, полученных в результате интернет-мошенничества, объявило агентство в четверг.



Расследование преступления Haechi III продолжалось более пяти месяцев, с 28 июня по 23 ноября, и охватывало около 30 стран, говорится в заявлении Интерпола, который базируется в Лионе, Франция.



В общей сложности операция привела к аресту 975 человек и раскрыто более 1600 дел. Почти 2 800 депозитных счетов и счетов виртуальных активов были заблокированы в связи с этими делами о финансовых преступлениях.



Расследования, начатые в рамках программы Haechi III, выявили новые тенденции в сфере онлайн-преступлений, в частности, новые вариации кражи личных данных, мошенничества в романтических отношениях или случаи "сексуального вымогательства".



Следователи также отметили значительный рост мошенничества в приложениях для обмена мгновенными сообщениями, которые поощряют оплату через криптовалютные кошельки.



В рамках одного из расследований в Греции и Италии были арестованы двое корейцев, находящихся в розыске Интерпола и подозреваемых в хищении 28 миллионов евро у 2000 жертв благодаря схеме Понци.



Австрийские и индийские следователи выявили группу киберпреступников, которые выдавали себя за агентов Интерпола и убеждали жертв переводить деньги через финансовые учреждения, криптовалютные платформы и подарочные сертификаты.

