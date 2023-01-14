



Операция "Блуждающая буря": на Юге Израиля проведены десятки арестов

Офицеры израильской полиции и МАГАВа арестовали 36 подозреваемых в южном городе Беэр-Шева и прилегающем к нему районе Негев.



Аресты были проведены в рамках масштабной операции под названием "Блуждающая буря". Операция началась еще в четверг утром и продолжится на выходных, сообщает Jerusalem Post.



По словам представителя полиции, в ходе операции силы безопасности Израиля совершили налет на десятки целей.



Израильские силы действовали в 24 различных местах. Из 36 арестованных подозреваемых 10 были нелегальными жителями. Оружие и боеприпасы также были изъяты полицией на местах.



Отмечается, что операция включала также задержание водителей, которые позволяли себе дикую езду на дорогах и подвергали опасности жизни других людей. В ходе операции была остановлена ​​71 машина, а 22 убраны с дороги.