



Опасный преступник задержан для допроса через 4 дня после выхода из тюрьмы

Всего через несколько дней после выхода из тюрьмы глава преступной организации из Нетании Барух Бокель уже был задержан для допроса полицией. Следователи из полицейского участка Нетании провели обыски в домах Бокеля и восьми человек, связанных с его организацией, проживающих в Кфар-Йоне, Кадима-Зоране, Хадере и Нетании, и задержали их для допроса.



В ходе рейда в домах подозреваемых были изъяты кокаин, гашиш и марихуана, бронежилет, 100 000 шекелей наличными, тысячи фальшивых банкнот и 17 "рабочих" мобильных телефонов. Бойцами отдела по борьбе с преступностью в сотрудничестве с YSM и МГБ, в доме Бокеля была обнаружен самодельный барабанный пистолет, а также 50 тысяч шекелей наличными, которые были конфискованы до выяснения источника денег.



Бокель был освобожден в воскресенье на этой неделе из тюрьмы Шекма в Ашкелоне после того, как отсидел шесть лет в тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Полиция подозревает, что Бокель начал восстанавливать свою преступную организацию и реабилитировать ее, чтобы вместе со своими людьми взять под контроль районы Нетании и Шарона.



Когда Бокель вышел из тюрьмы, полиция Шаронского района задержала для допроса 15 его людей, которые пришли приветствовать своего главаря. Полицейские изъяли у "группы поддержки" три автомобиля повышенной комфортности, ножи и дубинки, защитные жилеты и страйкбольный пистолет.



"Мы не дадим ему дышать. Мы будем следить на ними 24 часа в сутки, чтобы не дать им действовать в Нетании и Шароне. Он очень опасный преступник, который умудрялся действовать из тюрьмы, чтобы руководить своей организацией. Он лидер одной из самых опасных преступных организаций страны", — завили в полиции.



Близкие к Бокелю утверждают, что это притеснения со стороны полиции, у которой нет прямых улик против него или его людей.



"Они хотят преследовать его и запугивать", — утверждает один из инсайдеров.



После нескольких часов допроса Бокеля отпустили.



