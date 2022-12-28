



Опасный пранк: в Иерусалиме тяжело ранен 20-летний

20-летний мужчина получил серьезные травмы во время автомобильной аварии в Иерусалиме, вызванной опасной выходкой.



Сотрудники полиции были вызваны на место ДТП в Иерусалиме на улице Йешаягу, в результате которого 20-летний мужчина был тяжело ранен проезжавшим мимо автомобилем. Предварительное расследование показало, что причиной аварии, вероятно, стала опасная шалость.



Пострадавший шел вместе со своим другом по тротуару, где в определенный момент они начали толкать друг друга в качестве “пранка”, пока в определенный момент молодой человек не упал на дорогу, был сбит проезжавшим мимо автомобилем и, как уже говорилось, в результате получил тяжелые травмы.