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Опасный пранк: в Иерусалиме тяжело ранен 20-летний
28.12.2022 09:37 Аркадий Бочаровский

Опасный пранк: в Иерусалиме тяжело ранен 20-летний

20-летний мужчина получил серьезные травмы во время автомобильной аварии в Иерусалиме, вызванной опасной выходкой.

Сотрудники полиции были вызваны на место ДТП в Иерусалиме на улице Йешаягу, в результате которого 20-летний мужчина был тяжело ранен проезжавшим мимо автомобилем. Предварительное расследование показало, что причиной аварии, вероятно, стала опасная шалость.

Пострадавший шел вместе со своим другом по тротуару, где в определенный момент они начали толкать друг друга в качестве “пранка”, пока в определенный момент молодой человек не упал на дорогу, был сбит проезжавшим мимо автомобилем и, как уже говорилось, в результате получил тяжелые травмы.

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