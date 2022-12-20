



Опасные пончики: двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии

Двое мужчин из разных городов Израиля подавились при употреблении в пищу ханукальных пончиков - суфганиёт, и были эвакуированы в больницу в тяжелом состоянии.



70-летний мужчина был эвакуирован в медицинский центр "Ланиадо" в Нетании после того, как подавился пончиком. Медики оказали помощь мужчине без сознания на месте происшествия, а затем доставили его в больницу, проводя сердечно-легочную реанимацию.



"Мы нашли мужчину лежащим на земле без сердцебиения и без дыхания. Мы сразу начали реанимационные мероприятия... Мы извлекли из его горла с помощью специального оборудования кусок теста. Мы эвакуировали его в больницу, продолжая сердечно-легочную реанимацию, во время которой он находился в нестабильном и тяжелом состоянии", - рассказали в MDA.



Другой мужчина в возрасте около 60 лет подавился суфганиёт в Офакиме и был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в тяжелом состоянии.



Волонтер United Hatzalah EMT Мотти Эльбаз рассказал: "По словам семьи мужчины, он подавился, когда ел суфганиёт. Вместе с другими прибывшими спасателями я провел сердечно-легочную реанимацию мужчине, пытаясь спасти его жизнь. Из-за компрессии, кусок пончика был выбит из его дыхательных путей. Чудесным образом у мужчины восстановился пульс, и он был доставлен в больницу "Сорока" в тяжелом, но стабильном состоянии".

