



Опасное купание: уже четыре инцидента за полдня по всему Израилю

За полдня, 1 июля, на пляжах по всему Израилю произошло уже четыре опасных инцидентов во время купания, в результате которых пострадали отдыхающие.



В Ашкелоне из воды достали пожилого мужчину в критическом состоянии. Это произошло на пляже Далила. После проведения спасательно-реанимационных операций пострадавшего доставили в больницу Барзилай.



В свою очередь, на пляже Сдот-Ям к югу от Кейсарии захлебнулся 40-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.



Как сообщалось до этого, к северу от Нетании чуть не утонул 50-летний мужчина. Его доставили в критическом состоянии в больницу Ланиадо. А на пляже Зиким недалеко от Ашкелона пострадал 16-летний подросток.