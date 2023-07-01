



Опасное купание: два инцидента на разных пляжах в Израиле

В субботу, 1 июля, в Израиле произошло сразу два опасных инцидентов на двух пляжах.



К северу от Нетании чуть не утонул 50-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания.



Медики провели ему искусственное дыхание, после чего доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу Ланиадо.



Еще один случай произошел на пляже Зиким недалеко от Ашкелона. Из воды вытащили 16-летнего мальчика.



Его состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшего доставили в больницу Барзилай.



