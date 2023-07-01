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Опасное купание: два инцидента на разных пляжах в Израиле
01.07.2023 12:13 Алина Груднева

Опасное купание: два инцидента на разных пляжах в Израиле

В субботу, 1 июля, в Израиле произошло сразу два опасных инцидентов на двух пляжах.

К северу от Нетании чуть не утонул 50-летний мужчина. Спасатели вытащили его из воды, когда он был без сознания.

Медики провели ему искусственное дыхание, после чего доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу Ланиадо.

Еще один случай произошел на пляже Зиким недалеко от Ашкелона. Из воды вытащили 16-летнего мальчика.

Его состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшего доставили в больницу Барзилай.

 

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