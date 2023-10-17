



Опасения врача: раненых будет больше, чем медперсонала

Американский нейрохирург Тео Даги, помогающий с ранеными в "Шиба" с момента начала войны, опасается, что ситуация в больницах в обозримом будущем резко ухудшится.



В интервью газете "Исраэль хайом" врач из Бостона признался, что прибыл в Израиль к рождению внука, когда атаковали террористы.



"Мой первый вопрос был: "Чем можно помочь?" Я позвонил паре врачей, и мы начали искать, чем я могу быть полезен. Здесь, в "Шиба", к каждому пациенту относятся корректно и очень гуманно. Однако я боюсь, что будет больше раненых, чем врачей. Ожидается продолжительный бой. Я сделаю все, о чем меня попросят", - рассказал нейрохирург.



Врач уже не в первый раз помогает во время военных действий в Израиле. Он лечил раненых во время Ливанской войны в 1982 году.