



Опасаются атак Израиля: "Хизбалла" наращивает силы в Сирии

Базирующаяся в Ливане террористическая группировка "Хизбалла" увеличила свои силы в Сирии из-за опасений израильских атак. "Военное подкрепление" прибыло в Махин на востоке Хомса вместе с пулеметами, установленными на пяти автомобилях.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.



По данным организации, подкрепление присоединится к боевикам "Хизбаллы", уже дислоцированным в этом районе, в городе Махин, а также недалеко от Хомса в центральной Сирии.



Как отмечается, это произошло после предполагаемых израильских авиаударов по международному аэропорту в Алеппо на севере Сирии и объектам недалеко от Дамаска, которые были нанесены минувшим вечером.



Сегодня арабская пресса сообщила о больших разрушениях в аэропорту Алеппо в результате израильской атаки вечером 31 августа. Как утверждается, взлетно-посадочная полоса была полностью выведена из строя, а пассажирский терминал - уничтожен. По информации прессы, были убиты 7 человек.



Также стало известно, что международный аэропорт в Алеппо был закрыт "в связи с проводящимися на месте работами", о чем были уведомлены авиакомпании.

