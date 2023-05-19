



ООН заявляет, что холера угрожает миллиарду человек

ООН ищет 640 миллионов долларов для борьбы с инфекционным заболеванием, предупреждая о "холерной катастрофе", если не начать действовать немедленно, пишет i24news.



Один миллиард человек в 43 странах подвержен риску заболеть холерой — "пандемией, убивающей бедных", — несмотря на то, что профилактика и лечение относительно просты, предупредила в пятницу Организация Объединенных Наций.



Холерой заражаются от бактерии, которая обычно передается через зараженную пищу или воду. Она вызывает диарею и рвоту, особенно опасна для маленьких детей и может убить в течение нескольких часов. Тем не менее, его можно лечить с помощью простой пероральной регидратации или антибиотиков в более тяжелых случаях.



"По оценкам ВОЗ, миллиарду человек в 43 странах угрожает опасность заболевания холерой", — сказал Генри Грей, менеджер по чрезвычайным ситуациям агентства здравоохранения ООН по глобальному реагированию на холеру.



ООН назвала перспективы мрачными, заявив, что у нее нет ресурсов для борьбы со вспышками, и чем больше времени потребуется, чтобы начать борьбу, тем хуже может стать ситуация.



В этом году о вспышках холеры сообщили 24 страны по сравнению с 15 странами к середине мая прошлого года. Заболевают страны, которые обычно не поражаются холерой, а показатели летальности намного превышают типичный показатель на 100 человек.



Грей обвинил в росте числа случаев бедность, конфликты и изменение климата, а также вызываемые ими перемещения населения, которые лишают людей более безопасных источников пищи и воды, а также медицинской помощи.



Джером Пфаффманн Замбруни, глава подразделения ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, сказал, что рост случаев был "тревожным звонком".



"Пандемия убивает бедных прямо перед нами, и мы точно знаем, как ее остановить, но нам нужно больше поддержки и меньше инерции со стороны мирового сообщества", — добавил он.

