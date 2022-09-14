ООН: удар Израиля по Дамаску стал причиной остановки доставки гумпомощи
Авиаудар по аэропорту Дамаска в июне, приписываемый Израилю, стал причиной остановки гуманитарной деятельности.
Об этом сообщила комиссия ООН.
Уточняется, что аэропорт после авиаудара был вынужден закрыться, что привело к приостановке гуманитарных поставок.
По словам члена комиссии Линн Уэлчман, ее группа знала о 14 израильских авиаударах в Сирии в период с января по июнь.
"Нам пока не удалось подтвердить данные о жертвах среди гражданского населения", — сказала она.