



ООН: удар Израиля по Дамаску стал причиной остановки доставки гумпомощи

Авиаудар по аэропорту Дамаска в июне, приписываемый Израилю, стал причиной остановки гуманитарной деятельности.

Об этом сообщила комиссия ООН.

Уточняется, что аэропорт после авиаудара был вынужден закрыться, что привело к приостановке гуманитарных поставок.

По словам члена комиссии Линн Уэлчман, ее группа знала о 14 израильских авиаударах в Сирии в период с января по июнь.

"Нам пока не удалось подтвердить данные о жертвах среди гражданского населения", — сказала она.