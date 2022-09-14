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ООН: удар Израиля по Дамаску стал причиной остановки доставки гумпомощи
14.09.2022 17:37 Алина Груднева

ООН: удар Израиля по Дамаску стал причиной остановки доставки гумпомощи

Авиаудар по аэропорту Дамаска в июне, приписываемый Израилю, стал причиной остановки гуманитарной деятельности.

 
Об этом сообщила комиссия ООН.
 
Уточняется, что аэропорт после авиаудара был вынужден закрыться, что привело к приостановке гуманитарных поставок.
 
По словам члена комиссии Линн Уэлчман, ее группа знала о 14 израильских авиаударах в Сирии в период с января по июнь.
 
"Нам пока не удалось подтвердить данные о жертвах среди гражданского населения", — сказала она.

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