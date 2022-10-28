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ООН: Тегеран отказывается выдавать тела погибших демонстрантов
28.10.2022 13:53 Алина Груднева

ООН: Тегеран отказывается выдавать тела погибших демонстрантов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено обращением властей Ирана с задержанными протестующими.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
Уточняется, что Тегеран отказываются выдавать тела некоторых убитых в ходе протестов их семьям, а если и соглашаются, то лишь при условии, что родственники не будут общаться с представителями СМИ и проводить публичные похороны.
 
Протесты в стране бушуют уже второй месяц после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильного решения хиджаба. В кровавых подавлениях демонстраций участвуют КСИР, полиция и другие силы безопасности.

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